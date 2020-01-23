شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد مقر الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، للاحتفال بالذكرى الـ68 للاحتفال بعيد الشرطة.

ويجتمع الرئيس عقب وصوله مع المجلس الأعلى للشرطة، لمناقشة بعض المستجدات الأمنية والتهنئة بعيد الشرطة.

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يأتي الاحتفال بيوم 25 يناير عيدًا للشرطة، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال تكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.