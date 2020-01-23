شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتعيين نفرتيتى زكى عميدًا لـ«تمريض الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتورة نفرتيتي حسن زكى، وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، عميدا للكلية لمدة 3 سنوات. Advertisements وتسلمت العميد الجديد مهام عملها رسمياً أمس، وعقدت اجتماع عمل ضم أعضاء هيئة التدريس لمناقشة الاستراتيجية الجديدة للكلية، والتى تهدف إلى تحقيق آمال وطموحات أعضاء هيئة التدريس والطلاب. وأجرت «نفرتيتى» جولة تفقدية شملت الأقسام العلمية والمعامل والوحدات والفصول والقاعات الدراسية وجميع مرافق الكلية، كما تابعت سير أعمال الامتحانات داخل اللجان والتأكد من تطبيق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، ووجهت بتوفير الجو المناسب الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر. بدورها، قالت العميد الجديد، لـ«المصرى اليوم»، إن قرار تعيينها جاء بمثابة تكليف وليس تشريفًا، ما يشكل مسؤولية كبيرة على عاتقها.

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