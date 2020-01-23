شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الاحتفال بعيد الشرطة الـ68 اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الـ68 للاحتفال بعيد الشرطة، الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.
وسيكرم الرئيس السيسي عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.
يأتى الاحتفال تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت الوزارة شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى وتنظم الوزارة احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي.
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