شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت السلطات المصرية، الخميس، فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة.
وأكد مصدر مسؤول أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين في الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.
وأضاف المصدر أن المعبر شهد أمس تنقل 600 مسافر في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلي الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 355 مسافرًا، وغادر البلاد إلي القطاع 245 مسافرًا.
وأشار المصدر إلي إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل علي متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلي قطاع غزة.
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