شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنظم الملتقى الأول للتوظيف 3 فبراير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم محافظة القاهرة 3 فبراير القادم، أول ملتقى توظيفى لها، تحت عنوان "استثمار الشباب"، وذلك لمدة يوم واحد من الساعة التاسعة ​صباحا حتى الخامسة مساء، بمشاركة عدد كبير من شركات ومكاتب التوظيف، والتدريب والتأهيل للعمل بالقطاع الخاص والحكومى، بالإضافة إلى مشاركة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحديقة الجزيرة أمام دار الأوبرا المصرية بكورنيش النيل.

وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم تنظيم مؤتمر كبير للشباب وسيكون به إعلان للوظائف بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، مؤكدا على أهمية مشاركة الشباب فى جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة.

Advertisements

وعقد محافظ القاهرة، لقاء منذ أيام مع عدد من شباب المحافظة، أكد فيه أن الدولة تنظر للمواطن كمحور أساسى يجب تنميته والاهتمام بصحته لذا تم العمل على تطوير التعليم وتنظيم العشرات من المبادرات التى تنعكس على صحة المواطن، وتنمية المجتمع بشكل عام، مؤكدا على أهمية تعريف الشباب بالمشروعات القومية القائمة والتى يتم تنفيذها على أرض الواقع ، مشيرا إلى أن هناك زيارات ميدانية برفقه الشباب للمشروعات القومية الجارية ليعلم الشباب أهميتها ودورها فى خدمة الدولة المصرية، ودائما هناك ضروروة وأهمية للاجتماع مع الشباب والاستماع لرؤيتهم كجزء هام من المجتمع المصرى، والعمل على الاستفادة من رؤيتهم والعمل على تطبيقها، خاصة أنها دائما ما تكون هامة.

وأعلن سمير عبد المجيد رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة، ان جهاز المشروعات الصغيرة مشروعات بقيمة 386 مليون جنيه خلال عام 2019 كما قدم مشروعات تدريب للشباب على الاعمال اليدوية والصناعات الصغيرة لفتح اسواق جديدة للعمل واتاحة فرص عمل جديدة، خاصة بحى الزاوية الحمراء لكثرة الأسر الفقيرة بها، بالإضافة إلى المعارض الخارجية بمل لا يقل عن 6 معارض سنوية يتحمل الجهاز 50 % من نفقات التنظيم والانتقالات.