شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطرح مناقصة لشراء نحو 900 ألف طن من الشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية اليوم الخميس، إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء نحو 900 ألف طن من علف الشعير. وذكرت أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع والعشرين من يناير. وتطلب المناقصة الشعير من موردين عالميين للتسليم في السعودية خلال مارس وأبريل.

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