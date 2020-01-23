شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. متغسلش اللحمة قبل وضعها بالثلاجة.. حقيقة 12 شائعة عن الأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى، والصفحات المتخصصة فى الأغذية، بقى من السهل نشر أى معلومة عن أكلنا دون التأكد من صحتها، مش بس كده، إحنا أغلبنا كمان بيصدق مضمون المنشورات دى، وعشان كده ”الخليج 365”، فى التقرير ده بيحاول يوضح حقيقة مجموعة من المعلومات اللى انتشرت بشكل كبير الفترة الاخيرة، وفق ما أكدته الدكتورة شيرين زكى، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

-1اللحمة تتغسل قبل ما تتحفظ.. لا ده غلط.. اللحمة متتغسلش لأنك كده بتبوظ تشميعها، اللحمة تتشطف بس قبل طبخها.

-2اللحمة ما تطبخش وهى مجمدة، أفضل حل ليها نسيبها على رف الثلاجة الأخير، قبل طبخها بيوم، ومش لازم تفك بشكل كامل.

-3البيض يتغسل قبل وضعه فى الثلاجة، لا، ده غلط، لأنك كده بتلوث محتواه الداخلى، والبيض بيتغسل قبل الاستعمال فقط.

-4الفراخ بقى عكس اللحمة، لأنك لازم تغسلها بالماء والخل قبل ما تحفظها فى الفريزر.

-5أقصى مدة لحفظ الأكل المطبوخ فى الثلاجة 3 أيام بس.

-6الشاى أبو لبن مش سام، واللبن بالكاكاو مش ضار، بس حاول ترشد استهلاكهم.

Advertisements

-7الميكروويف مش ضار فى تسخين الأكل، بشرط استخدام الأوانى المخصصة له، زى الزجاج أو البايركس أو الاركوبال.

-8اللبن المبستر مش محتاج يتغلى، واشترى الألبان المبسترة قصيرة الأجل، اللى صلاحيتها أيام، عشان فايدتها أعلى من المبسترة طويلة الأجل.

-9حاول تتجنب استخدام مبيض القهوة لضرره الكبير على الصحة، واستبدله باللبن.

-10الأرز لما يبات فى التلاجة مش سام، بشرط تحفظيه فى مدة أقصاها ساعتين من طهيه

-11السمك لازم ننزع راسه وأحشاءه قبل ما نحفظه فى الفريزر، عشان ما يفسدش أو يتغير طعمه.

-12الرنجة والفسيخ قبل استخدامهم، من الافضل نحفظهم لمدة 48 ساعة فى الفريزر لقتل أى طفيليات فيهم.