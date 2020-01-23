شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يغادر القاهرة لبحث التعاون مع عدد من جامعات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الأربعاء القاهرة|، متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اجتماعات مع مسئولى التعليم العالى والبحث العلمى بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك بين الجامعات الأمريكية العالمية والجامعات الأهلية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 22-31 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير مع نائب رئيس التعاون الدولى بمجلس التعليم الأمريكى لبحث آليات التعاون العلمى والتعليمى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما يلتقى مع الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية الكليات الطبية الأمريكية، وكذلك مسئولى شئون المكتب الثقافى والتعليمى الأمريكى.

كما يعقد الدكتور عبد الغفار لقاء مفتوحاً مع الأساتذة والباحثين المصريين الدراسين وخريجى الجامعات الأمريكية بالسفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى من المقرر أن يلتقى الدكتور خالد عبد الغفار مع وفد من خبراء التعليم العالى بالبنك الدولى، كما يلتقى مع نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة شور لايت للتعليم.

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ويلتقى الوزير أيضاً مع مجموعة من استشارى مؤسسة ECEB للإنشاءات.

وفى إطار التعاون مع الجامعات الأمريكية يقوم الدكتور عبد الغفار بزيارة جامعة سينتانا الأمريكية، ويتفقد منشآتها والمعامل البحثية والكليات، ويلتقى برئيس الجامعة والمدير التنفيذى للجامعة لبحث سبل الشراكة مع الجامعة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة سينتانا.

كما يقوم الوزير بزيارة جامعة تكساس ومان ويلتقى بالمدير التنفيذى لاتحاد التعليم الدولى بتكساس، وخلال الزيارة يتفقد كلية طب الأسنان، ويلتقى مع عدد من العلماء والباحثين والدراسين المصريين بكلية بايلور الطبية.

كما يوقع الدكتور خالد عبد الغفار اتفاقية للتعاون المشترك مع جامعة لويفيل الأمريكية.