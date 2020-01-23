شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة ينشر فيديو لآخر التطورات فى بناء الفرع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقطع فيديو قصير يظهر فيه اكتمال بناء قبة الفرع الدولى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكتب رئيس جامعة القاهرة، على مقطع الفيديو "اللحظات الأخيرة فى صب القبة الجديدة، الفرع الدولى واقع يقترب إن شاء الله"، مؤكدًا أن من بدأ السير سوف يجد العون، مستشهدًا بقول السيد المسيح "اقرعوا يُفتح لكم".

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وكان الدكتور الخشت قد أعلن فى وقت سابق أن الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للفرع الدولى لجامعة القاهرة سيتم الانتهاء منها منتصف عام 2021.

يشار إلى أن الفرع الدولى لجامعة القاهرة يُقام على مساحة 575 فدانًا، يضم المبنى الرئيسى الذى يشمل قبة الجامعة وبها إدارة البرامج والجامعة، كما يضم الفرع الدولى مبانى الأنشطة التعليمية والمدرجات ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم على أعلى مستوى، وأول مبنى فى مصر لدراسات بحوث الحيوان، ومنطقة الملاعب الرياضية على مساحة تقترب من 1800 متر مربع، والاستاد الرياضى يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دورى الجامعات، ومدينة رياضية ‏ومنطقة ترفيهية بمساحة 100 فدان، بالإضافة إلى مبنى لتسكين الطلاب والطالبات على مساحة تصل 2600 متر مربع، كما يضم مجمعًا للمعامل على أحدث المواصفات العالمية، ومجمعا للحضانات العلمية وريادة الاعمال والشركات الناشئة.

يذكر أن مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وافق أمس على عدد من القرارات الهامة التي سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة صباح اليوم الأربعاء، بحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة وعدد من الشخصيات الأكاديمية والعامة، مشددًا على أن هذه القرارات تستهدف الحفاظ علي السمعة الأكاديمية للجامعة وأبرزها إلغاء بعض القرارات التي تم إتخاذها خلال سنوات سابقة وتسببت فى الكثير من المشكلات للجامعة.

وأكد مجلس جامعة القاهرة أهمية قرار رئيس الجامعة بحظر التعامل نهائيًا مع الأكاديميات غير المعتمدة ومنع تأجير القاعات والمدرجات لها للحفاظ على سمعة الجامعة، خاصة أنه لوحظ الفترة الأخيرة أن بعض الجهات لم تلتزم بالقواعد الجديدة بمنع تأجير القاعات واتباع الممارسات التى كانت سائدة قبل 3 سنوات بالجامعة.