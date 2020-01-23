شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تكرم المتميزين فى النشر الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان احتفالية لتكريم المتميزين فى النشر الدولى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطيه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء الكليات، وذلك فى إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمى والحرص على الارتقاء به تماشياً مع رؤية الدولة فى دعم و تحفيز الباحثين لما له من إيجابيات تعود على المجتمع بالنفع.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان استهل الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة كلمته بقوله تعالى "إنما يخشى الله من عباده العلماء"، وهنأ الفائزين مشيرا إلى أن احتفال اليوم عيد للعلم وتقدير للعلماء، فبالعلم تتقدم الأمم وتنهض الشعوب، ولذلك توليه الدولة والوزارة اهتماماً كبيراً غير مسبوق، مضيفًا أن هناك زيادة ملحوظة فى آخر عاميين فى النشر الدولى أدت إلى رفع تصنيف الجامعة الدولى، ووضعها على خريطة التصنيفات الدولية المختلفة.

وأشاد بإسهامات كلية الطب والمعهد القومى للملكية الفكرية وكلية العلوم المتميزة، كما أثنى على علماء الجامعة الحاصلين على جوائز الدولة ثم أعلن عن إقامة احتفالية كبرى بعيد العلم فى جامعة حلوان.

وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تسعى لوضع القواعد والتقاليد التى تساهم فى إثراء البحث العلمى وربطه برؤية الدولة فى إخراج أبحاث علمية تساهم فى التنمية المستدامة، ولذلك تقدم الجامعة وقادتها الدعم الكامل للباحثين وللنشر العلمى الدولى .

وأضافت بحسب بيان الجامعة أن الكليات التى تقدمت فى هذه المسابقة هى كليات العلوم، الصيدلة، الطب، الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الهندسة بالمطرية، هندسة حلوان، الفنون الجميلة، الاقتصاد المنزلى، الآداب، المعهد القومى للملكية الفكرية، التربية الرياضية بنات.

وخلال فعاليات الحفل تم تكريم الخمسة الأوائل من الكليات والأقسام والباحثين الأكثر نشرا للأبحاث العلمية على المستوى الدولى بالجامعة لعام 2018، فعلى نطاق الجامعة جاءت كلية العلوم فى المركز الأول بإجمالى 107 أبحاث، تلتها كلية الطب فى المركز الثانى بإجمالى 58 بحثا ثم كلية الهندسة بالمطرية فى المركز الثالث بإجمالى 47 بحثا، ثم المركز الرابع لكلية الصيدلة بإجمالى 35 بحثا، والمركز الخامس كلية الهندسة بحلوان بإجمالى 31 بحثا.

وعلى صعيد الأقسام حصل قسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم على المركز الأول بإجمالى 81 بحثا، وكان المركز الثانى من نصيب قسم القوى الميكانيكية بكلية الهندسة بالمطرية بإجمالى 35 بحثا، وحل قسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم ثالثا بإجمالى 26 بحثا، ثم فى المركز الرابع قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان بإجمالى 19 بحثا، وقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بإجمالى 15 بحثا.

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وعلى مستوى الباحثين حصل على المركز الأول الدكتور أحمد برهوم مدرس الكيمياء بكلية العلوم بإجمالى 18 بحثا، والمركز الثانى الأستاذ المساعد محمد محمود القصاص الأستاذ المساعد بقسم الأمراض المتوطنه بكلية الطب بإجمالي 14 بحثا و المركز الثالث الدكتور محمد السيد عثمان بقسم النبات والميكروبايولجى بكلية العلوم بإجمالى 8 أبحاث والمركز الرابع مناصفة بين كل من الدكتورة أمانى على عيسى بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة والمساعد محمود محمد عطية المسلاوى الأستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان بإجمالى 7 أبحاث.































