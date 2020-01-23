شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صلاحيات زينة عكر وزيرة دفاع لبنان بحكومة دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار تعيين زينة عكر وزيرة للدفاع فى حكومة لبنان الجديدة كثيرا من ردود الفعل خاصة أنها أول سيدة تتولى حقيبة "الدفاع" فى الوطن العربى .

وتتألف وزارة الدفاع الوطني من رئاسة أركان الدفاع الوطني العامة و قيادة الجيش وقيادة الدرك ولكل منهم مهام محددة ملتزم بتنفيذها.

وعقب تعيينها قالت عكر لدى تسلمها الوزارة من الوزير السابق إلياس أبو صعب: "جئت للعمل ومحاولة تحقيق شيء وأطلب من الشعب أن يراقب ويحاسبني"

فما هى صلاحيات وزير دفاع لبنان ؟

وتتركز مهام وزارة الدفاع الوطني في إعداد وسائل الدفاع المسلح لحماية اراضي الجمهورية اللبنانية والمحافظة على سلامة البلاد من كل تعد داخلي أو خارجي.

وتخضع جميع هيئات ومؤسسات ووحدات الدفاع الوطني لسلطة وزير الدفاع الوطني العليا.

وليس لعكر سلطة على الجيش اللبناني بل هو موضوع بتصرف رئيس الجمهورية وفق قانون الدفاع الوطني، فيما تقع سلطة الوزير على المؤسسات التابعة للوزارة.

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ووزير الدفاع هو عضو المجلس الأعلى للدفاع فيما لا يتبوأ عضوية المجلس العسكري بل يختار ممثلاً له فيه بعد استطلاع رأي قائد الجيش.

ويقترح وزير الدفاع اسماً لقائد الجيش، ويعيّن بمرسوم يصدر عن الحكومة.

ويدعو الوزير عندما يرى حاجة لذلك مجلسا عسكريا أعلى يجتمع تحت رئاسته او تحت رئاسة أكبر الضباط قدما وأعلاهم رتبة للمداولة بالشؤون العسكرية الهامة الذي تعين جدول أعمالها.

ويشهد الشارع اللبنانى انقساما حول الحكومة الجديدة، فعقب إعلانها خرجت المظاهرات فى العاصمة بيروت واشتدت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن مستخدمين خراطيم المياه لتفريقهم، كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية بالتعليقات التي انقسمت بين الترحيب والتنديد والسخرية.

ومن جهة أخرى دشن مجهولون حسابات مزيفة على تويتر تحمل أسماء بعض الوزراء الجدد، واتسمت التغريدات بطابع السخرية، أحد تلك الحسابات حمل اسم وزيرة الإعلام الجديدة منال عبد الصمد، وتجاوز عدد متابعي الحساب 4 آلاف خلال ساعات قليلة.

وتضم الحكومة الجديدة 20 حقيبة وزارية يشغلها وزراء مدعومون من أحزاب ممثلة في البرلمان، كما ضمت الحكومة وللمرة الأولى في تاريخ البلاد 6 نساء، أبرزهن زينة عكر عدرا، التي تولت وزارة الدفاع، وهي أول أمرأة عربية تتولى هذا المنصب.