شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 370 ألف عملية جراحية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 370 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى الآن.

وكانت وزارة الصحة، فى تصريحات سابقة، أوضحت أن عدد العمليات التى تم إجراؤها مؤخراً تتضمن 145 ألفاً و602 عملية قسطرة قلب، و22 ألفاً و440 جراحة قلب مفتوح، و126 ألفاً و453 جراحة رمد، و15 آلاف و938 جراحة مخ وأعصاب، و16 ألفاً و633 جراحة عظام، و20 ألفاً و933 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2696 زراعة قوقعة، و218 زراعة كلى، و330 زراعة كبد، كما تم اجراء 46 عملية قسطرة طرفية و41 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التى تم ادراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخراً، مشيراً إلى أنه تم تحويل 13 ألف و595 حالة لتلقى العلاج الدوائى بدلاً من التدخل الجراحى، بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية، مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أى تطورات صحية لهم.

وقال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذى، لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التى تم إجراؤها بنسبة 40% تليها جراحات الرمد بنسبة 35%.

وأضاف "عاطف"، أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة فى المبادرة أجرت 224559 عملية جراحية بنسبة 62% من العمليات الجراحية التى تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 91525 بنسبة 25%، من أصل عدد العمليات التى تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أى تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.