شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تبحث "البرنامج الإطارى" مع مدير منظمة العمل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جاي ريدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسرية.

وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين مصر والمنظمة، والبرنامج الاطارى الجديد للتعاون وفق أولويات برنامج الحكومة المصرية، وفى إطار العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتشجيع فرص العمل اللائقة للشباب، خاصة فى المناطق الاكثر احتياجا، ودعم الابتكار وريادة الاعمال وتوفير التدريب اللازم لدعم الشباب والعمال بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وأكد مدير عام منظمة العمل الدولية، أن توفير وظائف للشباب هو أحد الوسائل التى تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى فى مصر، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية تعمل على التعاون مع القطاعين العام والخاص، من أجل توفير وظائف للشباب.

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الجدير بالذكر، أن محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة العمل الدولية، تضم عدة مشروعات ابرزها مشروع فرص العمل اللائقة للشباب، والمساهمة فى تمكين المرأة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة بالسفير مانويل الصقر، مدير الوكالة السويسرية للتنمية، واتفق الجانبان، على التنسيق والتشاور فى المرحلة المقبلة على اوجه التعاون طبقا للاولويات والبرامج المختلفة، والتعاون فى اطار الامم المتحدة، اضافة إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر وسويسرا 2021 - 2024، حيث تبلغ قيمة الاستراتيجية الحالية في إطار الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا خلال الفترة من 2017- 2020 نحو 86 مليون فرنك سويسرى، وساهمت سويسرا فى تقديم منح لمصر بنحو 700 مليون فرنك سويسرى منذ بدء التعاون الانمائى بين البلدين، مما ساهم فى تنفيذ 200 مشروع.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة أن تتناسب الاستراتيجية مع أولويات برنامج الحكومة المصرية، وأهداف التنمية المستدامة، وفى هذا الأطار، أشار السفير مانويل الصقر، إلى دعم سويسرا لمصر في تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.