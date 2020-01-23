شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، متوجها فيها بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى التهانى وأصدق التمنيات، بهذه المناسبة التاريخية المهمة، التى أكدت وعى وإرادة الشعب المصرى العظيم فى رسم خريطة مستقبل وطنه؛ من أجل أن ينعم بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وقال مدبولى فى برقيته للرئيس السيسى: إننا ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تشهدها مصرنا الغالية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يُعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالخير والأمن والازدهار.