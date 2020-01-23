شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار على القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة اليوم الخميس، سجلت ارتفاعا بمعدل درجة واحدة عن الأمس، لتصل إلى 16 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الجو سيكون مشمسًا بعد زوال الشبورة المائية الكثيفة التى تظل الظاهرة الجوية المؤثرة خلال اليومين المقبلين، جاء ذلك فى مداخلة هاتفية للتليفزيون المصرى اليوم الخميس.

وحول فرص سقوط الأمطار ، أضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن فرص سقوط الأمطار منعدمة على القاهرة ومهيئة على السواحل الشمالية، متوقعًا استقرار شامل لحالة الجو فى جميع أنحاء الجمهورية بدءًا من السبت المقبل ، داعيا المواطنين بالاستمتاع باجازة نصف العام فى الأماكن السياحية بسيناء وجنوب الصعيد.

فى غضون ذلك، تشهد كافة محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، شبورة كثيفة على أغلب الأنحاء، امتدت للقاهرة والجيزة، حيث غطت سماء العاصمة شبورة كثيفة وشوائب عالقة أدت إلى تدهور فى الرؤية الأفقية ، لذلك يواجه قائد السيارة العديد من المخاطر، أبرزها القيادة أثناء الشبورة المائية.

وفى السطور التالية نقدم بعض التحذيرات التى أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور:



أعلنت الإدارة العامة للمرور، التواجد على الطرق لتلقى أى أعطال أثناء الشبورة أو الأمطار من المواطنين، وذلك عند وجود أعطال للسيارات على الطرق من حيث توجد بالسيارة العديد من الأدوات المستخدمة لحل أي أعطال بالسيارة أو قطرها إلى أقرب مكان للتصليح.



-يجب تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤي، إن أمكن.

-إضاءة جميع أنوار سيارتك، بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

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-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

-يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

-استعمال مساحات المطر.

-استخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

-عدم التوقف في منطقة الشبورة.

-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة، أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

-يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

-عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى.