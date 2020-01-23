وزير التعليم العالي يغادر القاهرة لبحث التعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

غادر خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الأربعاء متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اجتماعات مع مسئولى التعليم العالى والبحث العلمى بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك بين الجامعات الأمريكية العالمية والجامعات الأهلية الجديدة، وذلك خلال الفترة من 22-31 يناير الجارى.

من المقرر أن يلتقى الوزير مع نائب رئيس التعاون الدولى بمجلس التعليم الأمريكى لبحث آليات التعاون العلمى والتعليمى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، كما يلتقى مع الرئيس والمدير التنفيذى لجمعية الكليات الطبية الأمريكية، وكذلك مسئولى شئون المكتب الثقافى والتعليمى الأمريكى.

كما يعقد عبد الغفار لقاءاً مفتوحاً مع الأساتذة والباحثين المصريين الدراسين وخريجى الجامعات الأمريكية بالسفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

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ومن المقرر أن يلتقى عبد الغفار مع وفد من خبراء التعليم العالى بالبنك الدولى، كما يلتقى مع نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة شور لايت للتعليم، ومجموعة من استشارى مؤسسة ECEB للإنشاءات.

وفى إطار التعاون مع الجامعات الأمريكية، يزور عبد الغفار جامعة سينتانا الأمريكية، ويتفقد منشآتها والمعامل البحثية والكليات، ويلتقى برئيس الجامعة والمدير التنفيذى للجامعة لبحث سبل الشراكة مع الجامعة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة سينتانا.

كما يزور عبدالغفار، جامعة تكساس ومان ويلتقى بالمدير التنفيذى لاتحاد التعليم الدولى بتكساس.

كما يوقع عبدالغفار اتفاقية للتعاون المشترك مع جامعة لويفيل الأمريكية.