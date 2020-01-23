"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

وجه المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، و وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير وعيد الشرطة الـ68.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن ثورة 25 يناير أكدت على وعي إرادة الشعب المصري العظيم في تحقيق العيش لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعيه والحفاظ على مقدراته.

وهنأت الهيئة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة، مثمنة ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين والحفاظ على أمن البلاد الاقتصادي والاجتماعي "داعين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية الاستقرار والأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.