مصر | بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح لقائدي السيارات في الشبورة المائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح لقائدي السيارات في الشبورة المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، عن عده إرشادات لقائدي السيارات في حالة السير بالطرق، حال وجود شبورة مائية، كالتالي:

1.يفضل تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

2.أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

3.استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.

4.افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

5.يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية؛ وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

6.استعمل مساحات المطر.

7.استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

8.عدم التوقف في منطقة الشبورة.

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9.في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة؛ وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

10.الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

11.ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

12.يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

13.عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى.

14.رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك؛ فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

15.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر اليوم الخميس، موضحة أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري، ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شبورة مائية وغيوم جزئية على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.