مصر | "للكشف عن المخدرات".. المرور تشن حملات على الطرق الصحراوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "للكشف عن المخدرات".. المرور تشن حملات على الطرق الصحراوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، حملات على الطرق الصحراوية والسريعة؛ لرصد أي مخالفات مرورية، والكشف على متعاطي المواد المخدرة، والسرعة الزائدة "الرادار"، والحمولة الزائدة، حفاظا على حياة مستقلي المركبات، مرتادي الطرق، وتحقيق سيولة مرورية على جميع الطرق بالمحافظات كافة، وتحسبا لحدوث أي حوادث بالطرق.



وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، على تكثيف التواجد المروري، على الطرق الصحراوية، السريعة، والطرق الرابطة بين المحافظات، وجميع مداخل ومخارج المحافظات، لضبط المخالفات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن التأكد من التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة.



وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.