مصر | بعد بيان الأرصاد.. المرور تُعلن حالة الطوارئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد بيان الأرصاد.. المرور تُعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين، جاء ذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار، ووجود شبورة على الطرق.

وشملت الخطة نشر الخدمات المرورية على الطرق، ومراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي مرورية بالمحاور، كما شملت نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.



ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الرياح الشديدة على الطرق وحفاظا على الأرواح، وللتدخل في حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال على الإغاثة المرورية على الطرق السريع، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

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كما تنسق الإدارة مع هيئة الصرف الصحي والمحافظة والحماية المدنية، للعمل على استقبال الأمطار، وسحب أي تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكباري، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

وشددت إدارة المرور على قائدي السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع والنور الأمامي في الوضع المنخفض وانعدام الرؤية.



كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر اليوم الخميس، موضحة أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري، ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.



وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شبورة مائية وغيوم جزئية على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

