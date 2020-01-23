مصر | مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق لمتابعة حركة سير السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق لمتابعة حركة سير السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية، وتحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.

وشدد مدير الإدارة على انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، إضافة إلى نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات، لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

وذلك بهدف إرشاد قائدي المركبات مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو أعطال بسياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة، والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة، على مدار الـ 24 ساعة، ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق أرقام 01221110000 - 24021233.