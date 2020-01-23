أخبار مصر | مباحثات مصرية سنغالية لتبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات مصرية سنغالية لتبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بوزير الثقافة والاتصالات السنغالي Abdoulaye DIOP؛ لبحث تعزيز سُبل التعاون بين البلدين فى جميع مجالات العمل الأثري و السياحي.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أمس.

وناقش الوزيران تقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات والاستفادة بتجربة مصر في مجال حفظ الآثار وتطوير المواقع والمتاحف الأثرية، وكذلك تقديم الخدمات السياحية بها بالإضافة إلى تدريب شباب العاملين في هذا المجال.