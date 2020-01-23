أخبار مصر | الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم.. أمطار وشبورة وغيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف عن طقس ودرجات حرارة اليوم.. أمطار وشبورة وغيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر اليوم الخميس، موضحة أن هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء ومناطق متفرقة من الوجه البحري، ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك شبورة مائية وغيوم جزئية على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 16

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 14

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 01 والعظمى 10

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 20