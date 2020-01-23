أخبار مصر | ما لا تعرفه عن فوائد البرتقال الماوردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن فوائد البرتقال الماوردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو نقابة الأطباء البيطريين، إن البرتقال الماوردي يطلق عليه "البرتقال الدموي"، أو برتقال دم الزغلول، لأن لونه من الداخل أحمر قانٍ أو معرق بالأحمر أو الياقوتي، والأسود في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن لونه المميز يأتي من أنه ينتج صبغة حمراء يطلق عليها أنثوسَيانين تمنح الثمار الناضجة لونا أحمرًا مميّزا.‏

وتقدم "زكي" عبر الجروب التوعوي "جت في اللقمة" بعض فوائد البرتقال الدموي، وهي: