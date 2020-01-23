شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجريًا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخر غدًا الجمعة 29 جمادى الأولى، الموافق 24 يناير، وذلك من خلال اللجان الشرعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء نتيجة استطلاع الهلال عقب صلاة المغرب مباشرة.

ويولد هلال شىهر جمادى الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 42 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1441 هجريًا الموافق 24 يناير الجارى وهو يوم الرؤية.

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وكشفت الحسابات الفلكية، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم السبت 25 يناير الجارى هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريا وتكون غرة شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجريا فلكيًا الأحد 26 يناير الجارى.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول "24 سبتمبر عام 622 م" مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.