شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية فى القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسى الأول في الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، بمحافظة القاهرة والجيزة، وأدى أمس الأربعاء 153 ألف 537 من طلاب الشهادة الإعدادية امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2019 في مادة الهندسة بالجيزة، حيث أدى الطلاب خامس أيام امتحان الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الاول 2020/2019 بمحافظة الجيزة في مادة الهندسة امام 615 لجنة امتحانية.

وأفادت غرفة العمليات المركزية بمديرية تعليم الجيزة ان أسئلة الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات ومطابقة للمنهج الدراسي وتراعي الفروق الفردية وفي متناول الطالب المتوسط .

وفى القاهرة أدى أمس الأربعاء طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) امتحانات الفصل الدراسى الأول 2019 /2020، وعددهم (83500) طالب و (80563) طالبة، بمجموع (164000) طالب وطالبة، داخل (707) لجنة بالإضافة الى (20) طالب على مستوي الجمهورية

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من بينهم عدد (6) طالب وطالبة يؤدون الامتحان بمستشفى ( 57357 ).

حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9.00 إلي الساعة 11.00 صباحا ، ويؤدى طلبة (الصم وضعاف السمع) الامتحان فى مادة الرسم الفني من الساعة 9.00 الي الساعة 11.00 صباحا، ومادة التربية الدينية من الساعة 11.30 إلي 1.30 ظهراً .

والطلبة (المكفوفين) الامتحان في مادة التربية الدينية من الساعة 9.00إلي الساعة 11.00صباحاً، ومادة التربية الفنية من الساعة 11.30 صباحاً إلي الساعة 12.30 ظهراً.

وكانت الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط ومناسبة للوقت وتراعي الفروق الفردية بين الطلبة، وجاءت ورقة امتحان الجبر والإحصاء عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة ولا يوجد اخطاء بالطباعة ، كما جاءت الأسئلة واضحة وشاملة لجميع اجزاء المنهج وتضم ( سؤال موضوعي – اختيار من متعدد – أربع أسئلة مقالية ) ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب طبقاً للوزن النسبي وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة ويسمح بالمراجعة.