شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لازم تعملها لو حصل ماس كهربائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى اليوم ، الخطوات التى يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة لماس كهربائى، و فيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها:

1-إذا شبت نيران فى منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذى يتسبب فى نشوب حريق كهربائي، يجب فصل التيار عنه على الفور، من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتك التى تكون موجودة عادة بجوار الباب.

2 -إذا كانت النار صغيرة، يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس، أو من خلال بطانية ثقيلة، يتم إلقائها على مصدر النار، بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب، إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

3- الماء هو موصل طبيعى للكهرباء، وإذا رميت الماء على حريق كهربائي، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء، فان الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم فى توسيع دائرة التيار، فى جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

4-الحرائق الكهربائية هى حريق من الفئة C، مما يعنى أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق. معظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى ABC ، ولكن من الضرورى التحقق من ذلك قبل استخدامه على حريق كهربائي.

5-إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي، يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا، وإخلاء المكان من العنصر البشري، واستدعاء رجال الأطفاء.

6-أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.

الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

1. تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

2. إذا لم يتم حل الشكوي، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

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3. على أن يقوم الشاكي:

• باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

• واحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ، ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى ١ شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).