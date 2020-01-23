شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية كثيفة تغطى سماء القاهرة والطرق الرئيسية.. ونصائح لقيادة آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد كافة محافظات الجمهورية، صباح اليوم الخميس، شبورة كثيفة على أغلب الأنحاء، امتدت للقاهرة والجيزة، حيث غطت سماء العاصمة شبورة كثيفة وشوائب عالقة أدت إلى تدهور فى الرؤية الأفقية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ليسود الخميس طقس بارد مع احتمال سقوط أمطار، حيث تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وما يتبعها من تساقط الأمطار بغزارة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، لذلك يواجه قائد السيارة العديد من المخاطر، أبرزها القيادة أثناء الشبورة المائية.

وفى السطور التالية نقدم بعض التحذيرات التى أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، التواجد على الطرق لتلقى أى أعطال أثناء الشبورة أو الأمطار من المواطنين، وذلك عند وجود أعطال للسيارات على الطرق من حيث توجد بالسيارة العديد من الأدوات المستخدمة لحل أي أعطال بالسيارة أو قطرها إلى أقرب مكان للتصليح.



-يجب تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤي، إن أمكن.

-إضاءة جميع أنوار سيارتك، بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض، واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

-افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

-يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

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-استعمال مساحات المطر.

-استخدام آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

-عدم التوقف في منطقة الشبورة.

-في حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة، أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

-الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

-ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

-يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

-عدم التخطي بسيارتك لسيارة أخرى.

وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والساحلية والزراعية الرابطة بين المحافظات، ومنع السرعات أثناء القيادة فى حالة وجود الشبورة مع تكثيف تواجد الخدمات مرورية على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات بناء على توجيهات اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، والتشديد على القيادة بسرعات منخفضة أعلى الطرق.