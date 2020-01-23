شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوية تحدد مواعيد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، أن المدارس تبدأ فى تسليم الطلاب التابلت خلال الأسبوع المقبل عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى من المقرر لها أن تنتهى اليوم الخميس بأداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء ورقيًا.

ونشرت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة مواعيد تسليم الطلاب للتابلت، موضحة أن الطلاب يبدأون استلام التابلت من يوم الإثنين 27 يناير الجارى وحتى 4 فبراير المقبل، بعد أن يستوفى الطلاب الأوراق المطلوبة، على أن يسلم الجهاز اللوحى لولى الأمر فقط سواء الأم أو الأب.

وحددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لتسليم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس لعام 2019/2020، منها صورة من شهادة الميلاد للطالب، وصورة من بطاقة الأب أو ولى الأمر فى حالة الوفاة أو أى أسباب أخرى، وصورة من إيصال دفع المصروفات المدرسية، وحافظة بلاستيك مدون عليها اسم الطالب وفصله الدراسى.

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وأكدت المصادر، أن إجراءات توزيع التابلت لن تختلف عن العام الماضى بحيث يسدد الطالب مبلغ قدره 100 جنيه نظير التأمين على التابلت فى حالة تلفه أو تعطله، على أن يوقع ولى الأمر أو الوصى على الطالب على إقرار استلام الجهاز اللوحى داخل المدرسة التابع لها الطالب، موضحة أن كل هذه التعليمات تم إعلانها قبل بدء رحلة توزيع الأجهزة على الطلاب، مشددة على أن مكاتب البريد فتحت أبوابها أمام الطلاب خلال الأيام الماضية لتحصيل مبلغ الـ"100 جنيه" كبوليصة تأمين على الجهاز.

وأوضحت المصادر، أنه يجب أن يحافظ الطالب على الجهاز لأنه فى حالة تلفه أو ضياعه سيتحمل سعره الحقيقى.



