شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ العد التنازلى.. 93 يومًا على رمضان والشهر يبدأ فلكيًا 24 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل، وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريًا الموافق 22 أبريل المقبل، وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريًا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريًا فلكيًا يوم الجمعة 24 أبريل.

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وبذلك ووفقًا للحسابات المبدئية فيتبقى حوالى 93 يومًا على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريًا، وسيكون اليوم الأول بشهر رمضان الأقل فى عدد ساعات الصيام، حيث تشير الحسابات المبدئية إلى أن صلاة الفجر ستكون الساعة 3:45 صباحًا وصلاة المغرب 6:28 مساءً بإجمالى عدد ساعات صيام 14 ساعة و 43 دقيقة.

ميلاد هلال جمادى الآخر

وسيولد هلال شهر جمادى الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 42 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من جمادى الأولى 1441 هجريًا الموافق 24 يناير الجارى وهو يوم الرؤية.

وكشفت الحسابات الفلكية، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم، وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم السبت 25 يناير الجارى هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1441 هجريًا وتكون غرة شهر جمادى الآخر لعام 1441 هجريًا فلكيًا الأحد 26 يناير الجارى.