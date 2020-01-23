اليوم.. معرض الكتاب يفتح أبوابه للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، بمقره في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحاً، وحتى 8 مساء، حتى 4 فبراير المقبل.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء فعاليات الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصرللمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أعلن استعداد أجهزة محافظة القاهرة لإقامة معرض الكتاب الدولى فى دورته الـ 51 ، الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز المعارض الدولية الجديد بالتجمع الخامس وتقديم كافةالتسهيلات لهيئة الكتاب المصرية لظهور المعرض بأفضل صورة ممكنة كحدث ثقافي هام ينتظره الكثيرون كل عام، وأنة تسهيلاَ على المواطنينمن رواد المعرض لسهولة الانتقال فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للكتاب بتوفير أسطول من أوتوبيسات هيئة النقل العام والخاص بعدد 8 خطوط مختلفة المسارات بإجمالى 85 أتوبيس لخدمة الجمهور، وكذالك سيارات السر فيس لنقل المواطنين من الميادين العامة وأماكنالتجمعات وصولا" لمركز المعارض على مدار اليوم طوال فترة تشغيل المعرض، على أن يتم زيادة أعداد الأوتوبيسات العاملة على تلك الخطوطخلال أيام العطلات لتصل إلى 100 أتوبيس لتغطية الأعداد المتزايدة من الجمهور المتردد على المعرض.