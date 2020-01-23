رشا تطلب خلع محام: "ضربني بسبب كلمة شكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "رشا"، 30 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من المحامي "م. م" بعد عام من زواجها، مبررة دعواها: "ضربني بسبب كلمة شكر".

وقالت "رشا" في دعواها التي حملت رقم 3115 لسنة 2019، إنها منذ بداية انتقالها لمنزل زوجها وهو يتعدى عليها بالضرب والسب، مشيرة إلى أنها بعد زواجها بأشهر قليل قررت الانفصال منه لكن حملي منعني من اتخاذ قراري.

وأضافت الزوجة أن طوال شهور الحمل كان يتعدى عليها زوجها بالضرب بجانب السب، واعتاد على معايرتها بوفاة والدها "أنتي مالكيش راجل يدافع عنك".

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وعن بداية تركها لمنزل زوجها، قالت رشا إنها كانت في حالة صحية سيئة وطلب منها الزوج إعداد طعام بسبب تواجد أسرته، موضحة أنها اقترحت أن يطلب "دليفري" لعدم قدرتها على التحرك، فتعدى عليها بالضرب وطردني لمنزل أسرتي في الليل.

مرت الأيام ووضعت الزوجة، وأثناء تواجدها بالمستشفى، قام الزوج بصحبة شقيقته، بزيارتها، وهناك قالت الأخت بانها قامت بتنظيف المنزل وغسل ملابس زوجها في غيب الزوجة، وهنا طالبها الزوج بالتوجه بالشكر لشقيقته، فرفضت، ليتعدى عليها بالضرب في المستشفى.

واصلت "رشا": "قالي تخرجي من المستشفى على بيت أمك، وامتنع عن دفع مصاريف الولادة للمستشفى وأصبح لا ينفق على ابنه ولا يسأل علينا لمدة 5 أشهر".

وبعد ذلك لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع وحملت رقم 3115 لسنة 2019، وأخرى نفقة تحمل رقم 1830 لسنة 2019 ومازالت الدعيين منظورتين.