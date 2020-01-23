فيديوجراف.. ماذا وجدت الداخلية في أوكار "حسم" الإرهابية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، عن تحديد 7 عناصر منضمين لخلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا خططوا لعمليات عدائية ضد الدولة، بهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها ضبطت عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية المتورطين في إعداد المخطط العدائي ضد الدولة، إضافة إلى بعض منفذي العملية الإرهابية بمركز طوخ بالقليوبية.

ويستعرض "الخليج 365" خلال فيديوجراف التالي، المضبوطات التي وجدتها قوات الأمن خلال ضبط المتهمين.