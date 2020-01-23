شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يختتم فعاليات حملة «طرق الأبواب» باستهداف 104 ألف سيدة ورجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت اليوم فعاليات حملة «طرق الأبواب» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتم تحت قيادة وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة، حيث تم زيارة القرى والتوابع المصدرة للهجرة الغير شرعية بمركز الرحمانيةوهى قرى المجد وبويط.

هذا وقد استهدفت الحملة اليوم 104000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة، بواقع 20800 زيارة، حيث قامت الرائدات الريفيات بتوعية اهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الايجابية الامنه، وسبل الهجرة الامنه، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

استهدفت الحملة اليوم 104000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة

استهدفت الحملة اليوم 104000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة

استهدفت الحملة اليوم 104000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة

استهدفت الحملة اليوم 104000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة

استهدفت الحملة اليوم 104000 من السيدات والرجال بقرى المحافظة