شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشآت الفندقية": أرسلنا للفنادق تفاصيل مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية أن الغرفة قامت بتعميم منشور على الفنادق والمنتجعات السياحية فى كافة المدن يتضمن تفاصيل مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة، وكيفية الاستفادة منها لتبدأ الفنادق فى توفيق أوضاعها والتقديم، وأشار فوزى لـ"الخليج 365" أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة لدعم قطاع السياحة، متوقعا أن يكون للمبادرة صدى كبير فى دعم القطاع الفندقى، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد فى اجتماعه أمس مع بعض قيادات القطاع والبنك المركزى شدد على ضرورة تنفيذ المبادرة بما يخدم القطاع السياحى وهو توجه الدولة بالكامل.

وقال فوزي، إن عدداً كبيراً من أكبر العاملين فى قطاع السياحة سيستفيدون بمبادرة دعم القطاع، معربًا عن شكره على هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استفادة مستثمرين سياحيين من المبادرة بنحو 300 مليون جنيه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لمتابعة موقف المبادرات التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي مؤخرا لدعم قطاعات السياحة والآثار والإسكان والصناعة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وبحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ومحمد أبو موسى وكيل محافظ البنك المركزى وعبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات وماجد فوزي رئيس غرفة الفنادق.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري سبق أن أطلقا 3 مبادرات تحفيزية بقيمة 150مليارجنيه لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعى ومساندة المصانع المتعثرة ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية فضلاً عن مبادرة أخرى بقيمة 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.