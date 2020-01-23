شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توافق على تصدير 142 ألف شتلة فاكهة من 16 صنفا و71 طن تقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى علي تصدير ما يقرب 142 ألف شتلة فاكهة والتى تشمل 16 صنفا متنوعة، بالإضافة إلي تصدير 71 طن تقاوي ذرة شامية وتقاوي أعلاف ودخن وبرسيم حجازي، وأكدت لجنة التقاوى أن جميع الشتلات والتقاوى المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تطلبها دول التصدير خلال أسبوع، وجارى الموافقات على شحنات تصدير الشتلات والتقاوى.

وقال تقرير لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، الذى حصل لـ "الخليج 365 "، على نسخه منه إنه تم الموافقة من قبل معهد بحوث البساتين على تصدير 30 ألف عقلة عنب الى رواندا، و6300 شتلة فاكهة الى الامارات من أصناف "مانجو، افوكادو ، بلدى، خوخ ، برقوق، تفاح ، تين، رمان ، جوافة، ليمون، برتقال، يوسفى، بالإضافة الى 93 ألف شتلة فاكهة الأردن من الزيتون، والتوت، كاكى، برقوق، والموافقة على تصدير 5500 شتلة فاكهة لتونس منها جاك فروت ،مانجو،كاكى، قشطة، وتصدير 30 طن تقاوى علف الى السعودية، و20 طن تقاوى الى السعودية.

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وأضاف التقرير، أنه من بين الموافقات على تصدير 11 ألفا و150 شتلة من أصناف عديدة منها كمثري وتفاح آنا وخوخ وكاكا وتوت عماني وبرقوق وتين أسباني وموز ومشمش إلي السعودية، بينما تم تصدير 600 شتلة تين أسباني لدولة البحرين، مؤكد أن الشتلات المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والضوابط التي تطلبها دول التصدير .

وأوضح تقرير لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة ،إن معهد بحوث البساتين وافق أيضا على تصدير 969 كجم بذور تقاوي أصول موالح من نارنج وليمون كاروبارو إلي بلجيكا وتصدير 30 كجم تقاوي ذرة فردية صفراء وبيضاء لدور جنوب أفريقيا لأغراض البحث العلمي، مشير الى أنه تمت الموافقة علي تصدير 12 طن تقاوى علف و 5 طن تقاوى دخن و4 طن تقاوي برسيم حجازي لدولة سلطنة عمان، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية التى تتطلبها دول التصدير، وجارى الموافقات على شحنات عديدة من شتلات الفاكهة والتقاوى.

وأوضح التقرير أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.