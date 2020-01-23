شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يمهل شركات المقاولات شهرا لرفع مخلفات الهدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاتة لشركات المقاولات بوضع خطة زمنية لرفع أي مخلفات مباني وهدم توجد بالأحياء وذلك في مدة أقصاها شهر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الاحياء وشركات المقاولات بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

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وشدد محافظ بورسعيد على سرعة البدء في أعمال تنفيذ رفع المخلفات لظهور الشارع بشكل جمالي وحضاري لتتواكب مع التطورات التي شهدتها المحافظة في العديد من المجالات.

وأكد أن بورسعيد وصلت إلى مستويات متقدمة ومتميزة في مشروعات الخدمات المتنوعة التي تقدم للمواطنين سواء في إزالة العشوائيات بأنواعها والخدمات الصحية غير المسبوقة والخدمات الإلكترونية مع مختلف المصالح والهيئات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من خلال التليفون المحمول إلى جانب توافر شبكة من المواصلات الداخلية والخارجية على أعلي مستوى.

وكان محافظ بورسعيد أصدر تعليماتة بالتحفظ على أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات المباني والهدم في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.