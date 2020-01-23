شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم عن أراضي الدولة: تقنين الوضع أو قطع اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم أن أراضي أملاك الدولة ملك الأجيال القادمة وأنه على العهد بالقسم الذي أداه مؤكدا أنه لن يفرط في سنتيمتر من أراضي أملاك الدولة، مشددا أن الفترة المقبلة إما تقنين الوضع أو قطع اليد.

وأضاف خلال لقائه بالصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام بديوان عام المحافظة مساء الأربعاء: «لا يوجد أحد فوق القانون سواء كان صاحب نفوذ أو صاحب موقع الجميع يعامل بالقانون».

وقال: «قطاع الصحة سيشهد خلال 3 أشهر تطورا ملحوظا يشعر به المواطن في الخدمة الطبية المقدمة له، وتم إنشاء مجلس إقليمي للصحة يضم كافة الأطراف المعنية بالخدمة الطبية ما بين الجامعة وكلية الطب ومدير المستشفيات الجامعية والصحة والقطاع الخاص والنقابة وكافة الإطراف المعنية بالخدمة الطبية دوره رسم السياسات العامة وإزالة الحواجز بين هذه الجهات والتنسيق بينها حتى تكون قادرة على تقديم خدمة طبية جيدة وفق الإمكانيات المتاحة».

وأكد أن المسؤول لا يملك عصا سحرية لحل المشاكل لكن نستفيد من الإمكانيات المتاحة أقصى استفادة.

وأوضح أن وحدة جراحات القلب المفتوح بمركز القلب بمستشفى طامية المركزي تحتاج بعض التجهيزات الطبية: «عملنا حصر بها من خلال مديرية الصحة وأرسلناها لوزارة الصحة والسكان وجاري تدبيرها لتشغيل الوحدة».

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وتابع: «العنصر البشري متوفر عن طريق جامعة عين شمس وتم التواصل مع رئيس الجامعة لدعم هذه الوحدة أكثر وأكثر حتى تقوم وحدة جراحات القلب المفتوح بتقديم خدمة طبية طبقا للمواصفات العالمية نظرا لكونها ستعمل 24 ساعة عند تشغيلها بعد توفير الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية التي تحتاجها».

وحول القرى المبللة فرقص وسرسنا والسعيدية التي يوجد بها مشروعات صرف صحي مفتوحة قال والتي بدأ العمل بها قبل 25 يناير ولم تستكمل نتيجة عدم توفر الاعتماد المالي قال المحافظ: «تم إدارج هذه القرى ضمن مشروع القرض الأوروبي وسيتم استكمال مشروعات الصرف الصحي بها حال انتهاء المكتب الاستشاري من التصميمات الهندسية وهذه القرى لها الأولوية لأن الوضع الحالي فيها لا يحتمل تأخير».

وعن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم أكد المحافظ أنه سيعقد اجتماعا مع جمعية المستثمرين لحل كافة المشاكل التي تواجههم واستغلال الأراضي الفضاء بها مشيرا إلى عقد اجتماع مع هيئة تنمية الصعيد لدراسة عددا من المشروعات الاستثمارية في المحافظة سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد أن ميدان السواقي يتم دراسة وضعه حاليا بمعرفة مكتب استشاري هندسي من حيث ما تم استثماره وكيفية الاستفادة منه مع عدم الإخلال به وإعادة الشكل وتشغيل السواقي.

وأضاف: «لازم تكون منطقة جاذبة وينعم بها كل فيومي ويقوم المكتب استشاري بالدراسة وستكون هناك أنشطة اقتصادية بما لا يخل بالطابع التاريخي للمدينة ولا الطابع التاريخي للسواقي ولا الطابع المعماري للشكل بمعنى لازم يكون الشكل منسق حضاريا يليق بهذا المكان وتاريخه، مع الاستفادة من المشهد المائي لبحر يوسف والسواقي والنصب التذكاري والمبنى الفندقي».

وأكد أنه سيضع في الاعتباررصف طريق السرب طامية ورصف طريق الروضة منشاة الجمال ومنشاة الجمال ترعة بحر وهبى وأنه سيخاطب شركة الغاز لتوصيل الغاز الطبيعي لقريتي قصر رشوان والروضة.