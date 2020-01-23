شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يستعد لـ«لأني رجل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدورى، الأربعاء، برئاسة المستشار سناء خليل عضو المجلس، نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، وبحضور إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وبحضور عضواته وأعضائه.

تضمن الإجتماع مراجعة لحصاد المجلس في عام ٢٠١٩ تمهيداً لإطلاقه، فضلا عن عرض خطط عمل لجان المجلس خلال العام الجديد ٢٠٢٠.

وفى ذات السياق نظم المجلس اجتماه تشاوريا لمقررات الفروع في غياب الدكتور مايا مرسي بسبب حالة الحداد على نجلها.

وأشارت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة في كلمتها أثناء اللقاء التشاوري لمقررات فروع المجلس، إلى فعاليات وأنشطة وخدمات وحدة مناهضة العنف بالمجلس من ضمنها إقامة نظام إحالة للمعنفات بين قطاعات الصحة والعدل والخدمات الإجتماعية من خلال دعم قدرات مقدمي الخدمة الصحية والتعاون مع المستشفيات بإنشاء وحدات دعم نفسي لإدارة إحالة السيدة المعنفة، والذي تم بالفعل في جامعة المنصورة وعين شمس وأسيوط وجاري التعاون مع مستشفى القصر العيني.

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أما مقدمي الخدمات في مجال العدالة فقد تم تدريب عدد ٤٧٠ وكيل نيابة ٤٣٨ قاضي و٨٢ طبيب وطبيبة شرعية على قضايا العنف وبالأخص قضية الختان بالاضافة إلى إقامة اجتماعات تنسيقية دورية مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية ووزارة العدل ومقدمي الخدمات الصحية وذلك بهدف تفعيل نظام الاحالة لمنع تكرر حالات العنف وتقديم الخدمات الاساسية للمرأة المعنفة.

كما عرضت إحصائية مكتب شكاوى المرأة لعام ٢٠١٩ وأوضحت دور مكتب الشكاوى في التعامل مع الشاكيات عن طريق التواصل مع المكتب من خلال قنوات الاستقبال متمثلة في خط الإستشارات ١٥١١٥ أو من خلال إستقبال الشاكيات عن طريق المقابلات الشخصية.

قدمت الدكتورة هبة الشرقاوي مدير مشروع «بطاقتك حقوقك» بالمجلس، لمحة عما تم إنجازه في إصدار بطاقات الرقم القومي لعام ٢٠١٩ سواء كان من المجلس القومى للمرأة أو وزارة الأوقاف والتي تبرعت ب ٨٠ ألف بطاقة أو عن طريق الجهود الذاتية وتبرعات السادة المحافظين، كما أشادت بدور حملة طرق الأبواب في إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات.

وأشادت الأستاذة إيزيس حافظ مدير عام الادارة العامة للتدريب بجهود فروع المجلس في المحافظات بما تم إنجازه على الأرض من كفاءة وقدرة عالية في الوصول إلى السيدات لنشر رسايل حملة طرق الأبواب في القرى والنجوع.

كما أشارت إلى أن المجلس بصدد إقامة حملة «لأني رجل» في يناير الجاري بصورة مختلفة، وأشارت إلى تنفيذ مشروع تعزيز المواطنة بهدف إحياء بعض الحرف اليدوية في المدن والمحافظات الحدودية مثل أسوان والوادى الجديد وحلايب وشلاتين وسيوة وشمال سيناء.