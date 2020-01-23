شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خريطة القوافل المجانية بوزارة الصحة فى المحافظات..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية مجانية في مناطق الأسمرات 2 مركز المقطم بالقاهرة، وقرى حاجر خزام مركز قوص بقنا، والحبيل مركز البلينا بسوهاج، و كفر الشيخ عطية مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وقرية جلالة مركز الضبعة بمطروح، وحجازي حسنين مركز الزرقا بدمياط، وصالح سعد مركز الفشن ببني سويف، والتنمية مركز برج العرب بالإسكندرية، وبغداد مركز باريس بالوادى الجديد، وأسيوط مركز العريش محافظة شمال سيناء، والصدفية مركز كوم أمبو بأسوان، ووحدة الرائد مركز حي فيصل بالسويس، وساقية المنقدى مركز أشمون بالمنوفية، وذلك في يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

وأضافت وزارة الصحة أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 23 و24 يناير الحالي بمنطقتى حانوت مركز كفر صقر بالشرقية، ورأس حدربة وحلايب محافظة البحر الإحمر، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق دروة مركز أجا بالدقهلية، ووادى الحصوة 1 مركز أبورديس بجنوب سيناء، والبرمبل مركز أطفيح بالجيزة، وذلك يومي 24 و25 من الشهر الجاري.

وأشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 25 و26 من شهر يناير الحالي في مناطق مدرسة البراق بمرسى علم ووحدة برانيس وعرب صالح مركز مرسي علم بالبحر الأحمر، وكفرعبيان مركز الخانكة بالقليوبية، والتوفيقية مركز سنورس بالفيوم، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق المحاسنة مركز جرجا محافظة سوهاج، و نادي منشية حلوان (التتش) مركز حلوان محافظة القاهرة، ووادي عبادي 2 مركز ادفوشرق بأسوان، وذلك في يومي 26 و27 من الشهر الجاري.

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وقالت "الصادق"، إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 27 و28 يناير الجاري في مناطق أبوماضي 75 مركز بلقاس بالدقهلية، و الحمراوين مركز القصير بالبحر الأحمر، ولقانة مركز شبراخيت بالبحيرة، وأبومنقار مركز الفرافرة بالوادي الجديد، والسلام مركز بني مزار بالمنيا، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي وادي فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، و المجد 50 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، وذلك يومي 28، و29 من الشهر نفسه.

وأضافت أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية يومي 29 و30 يناير الجاري في مناطق شما مركز أشمون بالمنوفية، وبهيج مركز برج العرب بالإسكندرية، وكفر منسابة مركز الفشن ببني سويف، والأسمرات 2 مركز المقطم محافظة القاهرة، وبهى الدين ومشندت مركز سيوة بمطروح، والقلعاية مركز العسيرات محافظة سوهاج، والنوادرية مركز فارسكور محافظة دمياط، والمنار مركز نصر النوبة بأسوان، ووحدة النصر ك 85 وام الحويطات مركز سفاجا بالبحر الأحمر، و مركز شباب المحسمة بالقصاصين بالإسماعيلية، والكفاح مركز الفرافرة بالوادي الجديد، ونجع الكويت مركز دشنا بقنا، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقة قصاصين الشرق مركز الحسينية محافظة الشرقية، وذلك يومي 30 و31 من يناير الجاري.

يذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة (أمراض النساء، الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، عظام وجراحة، رمد، أسنان) بالإضافة إلى توفير خدمات طبية أخرى مثل (الأشعة، التحاليل الطبية) وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.