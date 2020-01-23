شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى البرلمان: تلقينا 3400 اقتراح برغبة و500 شكوى من المواطنين خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت أكثر من 500 شكوى من المواطنين خلال أربعة أشهر، منذ بدء دور الانعقاد الخامس فى شهر أكتوبر الماضى، وحتى الآن، وتقوم اللجنة بدورها بفحص هذه الشكاوى وإحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والرد عليها، والعمل على حلها فى حالة ما إذا كانت الشكوى جدية وليست كيدية أو غير موثقة بأدلة تؤكد صحتها.

وأضاف "العادلى"، لـ"الخليج 365"، أن أغلب الشكاوى تتعلق بمشكلات عامة وخدمية، مثل مشكلة الصرف الصحى وعدم توصيله فى العديد من القرى، ومشكلات بشأن فواتير الكهرباء والمياه، ومطالب بمواجهة جشع التجار الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وشكاوى من انتشار أكوام القمامة فى الشوارع والميادين، وشكاوى من المعاملة السيئة من بعض الموظفين فى المحليات مع المواطنين بسبب بيروقراطية وروتين تتسبب فى تعطل قضاء مصالح المواطنين، وغيرها من الشكاوى.

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ولفت "العادلى"، إلى أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحيلها للجنة بصفتها المختصة بفحص ودراسة شكاوى المواطنين وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واللجنة تقوم بدورها بإحالة الشكاوى للحكومة لتوجيه الوزارات والمصالح الحكومية المعنية، لدراستها وفحصها والرد عليها، مؤكدًا أنه فى حال التأكد من عدم جدية الشكوى أو كيديتها أما فى حالة صحتها فيتم العمل على إزالة أسبابها.

وكشف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن اللجنة أحيل إليها خلال أول أربعة أشهر من دور الانعقاد الحالى، 3400 اقتراح برغبة مقدمة من النواب، ناقشت اللجنة أكثر من 500 اقتراح برغبة منها حتى الآن خلال فترة الأربعة الأشهر، موضحًا أن هذه الاقتراحات برغبة تتعلق بنقص بعض الخدمات واستكمال مشروعات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، واستكمال مشروعات تنفيذ أو إحلال محطات مياه الشرب، كما تتعلق بمشكلات واحتياجات مكاتب البريد والشهر العقارى، وإنشاء وتطوير مستشفيات ومدارس، وإنشاء مجمعات خدمية حكومية، وغيرها من الطلبات.

كما أكد النائب همام العادلى، أن اللجنة أحيل إليها منذ بدء دور الانعقاد الحالى، حوالى 25 اقتراحًا بقانون، ناقشت منها نحو 10 اقتراحات بقوانين، كما عرض على المجلس فى الجلسة العامة نحو 300 تقرير من تقارير اللجنة بشأن اقتراحات برغبة واقتراحات بقوانين ناقشتها خلال الفترة الماضية.