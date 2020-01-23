شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحذير من الشبورة.. انتشار سيارات الإغاثة وغلق الطرق حال انعدام الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنسق الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية بسبب ظهور الشبورة الكثيفة لاتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مؤكدة أنه لن يتم إغلاق أى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتهيب إدارة المرور بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والساحلية والزراعية الرابطة بين المحافظات، ومنع السرعات أثناء القيادة فى حالة وجود الشبورة مع تكثيف تواجد الخدمات مرورية على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات بناء على توجيهات اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، والتشديد على القيادة بسرعات منخفضة أعلى الطرق.

وتؤكد إدارة المرور، بأنه لن يتم غلق أى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية بالطريق بشكل تام، وسيتم استخدام عمليات تفويج السيارات بالمحاور الربطة بين المحافظات التى تسمح الرؤية بها لمنع احتكاك وتصادم السيارات، وسيتم الدفع بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضرورى.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم الخميس، القاهرة الكبرى شبورة صباحًا على بعض المناطق وغيومًا جزئيًا والرياح تكون معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى أيضًا شبورة صباحًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة واضطراب فى الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة غيومًا جزئيًا والرياح معتدلة مع فرص أمطار على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد غيومًا جزئيًا والرياح معتدلة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مشمس والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، سانت كاترين العظمى 10 درجة والصغرى 01 درجة.