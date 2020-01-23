أخبار مصر | شاهد.. 100 صورة لروائع العملة المصرية عبر العصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. 100 صورة لروائع العملة المصرية عبر العصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية في معرض "رحلة النقود في مصر عبر العصور"، الذي يضم 57 عملةً أثريةً سواء من المعدن أو ورق البنكنوت، التي تعتبر من أندر ما أصدرته الدولة المصرية عبر ٢٥٠٠ عام، وهي تُعرض لأول مرة، وكذلك عرض 58 لوحةً شارحةً للعملات عبر العصور.

والتقطت كاميرا "الخليج 365" عدد من صور العملات النادرة التي تعددت خاماتها ما بين فضية وذهبية ونحاسية وورقية، منها 10 قروش فضة ترجع لعصر المملكة المصرية 1358 هـ 1938م، و2 قرش المملكة المصرية 1363 هـ 1944 م، و5 ملميات مصنوعة من النيكل المملكة المصرية 1357 هـ 1938 م، و20 بارة مصنوعة من النحاس، وهي عملة تم تداولها في مصر إبان الفترة العثمانية إصدارها يرجع لعام 1282 هـ، وفلس من النحاس يرجع إلى العصر العباسي، غير معلوم مكان وتاريخ الصنع، ودوكة بندقية، نسبة لمدينة البندقية الإيطالية، والدوكات هي عملة أجنبية انتشر التعامل بها في مصر، وترجع لعهد الدوق ألفيس جيوفاني موسينيجو الرابع، و1 جنيه، من البنك الأهلي المصري عام 1928.

وافتتح المعرض المؤقت الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط، والدكتورة ولاء النبراوي مدير العلاقات العامة بالمتحف الإسلامي نيابة عن الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، وشهد افتتاح المعرض الذي نظمه مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، بقاعة المعارض الشرقية، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ومتحف كلية الآداب جامعة الإسكندرية، عدد كبير من أساتذة الجامعات وهواة جامعي العملات، ويستمر حتى 24 يناير الجاري.