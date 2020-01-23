شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم روشتة لزيادة إنتاج الخوخ والمشمش و 3 فواكه أخرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "اليوم السابع"، عددا من الإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، التى يتم اتباعها الشهر الجارى، الخاصة بحدائق الفاكهة المتساقطة ( كمثرى ـ خوخ ـ مشمش ـ برقوق ـ كاكى) لزيادة الإنتاج والحد من تساقط الثمار مبكرة النضج، بالإضافة الى استمرار دورات وبرامج مكافحة الآفات.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، أنه لابد من ضرورة الرى وتطهير المراوى والمصارف وعمل الحلقات والأحواض إثناء السدة الشتوية (الأراضى القديمة ) وبمعدل 10 لتر / شجرة / أسبوعين ( الأراضى الجديدة).

وأضاف تقرير المحاصيل البستانية، أنه فى حالة انتفاخ البراعم للأصناف المبكرة وتعطى رية غزيرة ثم يمنع الري وحتى تمام العقد إلا للضرورة وترش الأشجار لمقاومة البياض الدقيقى والجرب بالمبيدات الموصى بها.

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وتابع التقرير، أنه فى مرحلة 70% تزهير لأشجار التفاح ترش بالجبريليك أسد (بيرلكــس) 15 جزء فى المليون (9 أقراص / 600 لتر ماء، وشدد التقرير على خف ثمار الخوخ المبكر بعد أسبوعين من تمام العقد ويجرى للأصناف المتأخرة فى شهر فبراير.

فيما تواصل معهد أمراض بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية، دوراته التدريبية حول "المكافحة المتكاملة لأهم الأمراض على المحاصيل الحقلية والبستانية، بمختلف المحافظات والمحطات البحثية، لزيادة الإنتاج، وأكد تقرير أمراض بحوث النبات، أن الدورات التدريبية هدفها ارشاد المزراعين حول الممارسات الجيدة حاليا مع أشجار الفاكهة في ظل التقلبات الجوية ، مضيفا أن الدورات ضمن خطة المعهد لرفع كفاءة الباحثين والمهندسين العاملين فى القطاع الزراعى.

وأوضح التقرير أن الدورات تتاول عددا من المحاور منها أمراض الفاكهة وطرق مكافحتها وأهم أمراض الخضر وطرق المكافحة والأمراض النيماتودية التى تصيب المحاصيل المختلفة وطرق مكافحتها وأهم أمراض المحاصيل البقولية و طرق الوقاية والعلاج وأمراض بنجر السكر وطرق المكافحة.