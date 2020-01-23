شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «شؤون القبائل والعائلات المصرية»: الملتقى نواه لظهير شعبي غير مسيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد «مجلس القبائل والعائلات المصرية» لانطلاق حفل تدشينه، اليوم الجمعه ٢٤ يناير، باستاد القاهرة، لـ«دعم القيادة السياسية ضد الإرهاب الغاشم ولبناء مصر الحديثة، بهدف توصيل رسالة للعالم بأن القبائل والعائلات المصرية على قلب رجل واحد ولدعم الدولة المصرية والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».

ووصف البيان الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ«القبطان الماهر الذي وصل بمصر إلى بر الأمان».

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وقال كامل مطر رئيس «مجلس شؤون القبائل والعائلات المصرية» إن «الملتقى هدفه لم شمل القبائل والعائلات لتكون نواه لظهير شعبي غير مسيس لدعم الدولة وقياداتها وكاف المؤسسات الرسمية».

وأكد: «نسعي جاهدين بجانب الدولة المصرية لبناء مصر الحديثة عن طريق التكاتف وعودتنا مرة أخرى إلى بيت العائلة مصر»، ودعي مطر كافة جموع الشعب المصري لحضور الفعالية الجمعة ٢٤ يناير لتكون انطلاقة جديدة تشمل كل فئات الشعب المصري.

كما وجه كامل التهنئة لأبطال الشرطة في عيدهم الـ٨٦ الذين ضحوا ومازلًوا يضحون بأرواحهم فداء لمصر وأبنائها.

كما نوه بأن المجلس لن يقتصر دوره على إقامة حفلات وفعاليات فقط ولكن دوره الاهتمام بالدور التوعوي للأسره المصرية ورصد احتياجاتهم للعمل على تلبيتها جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية.