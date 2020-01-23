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من 30 إلى 400 جنيه.. اعرف غرامات مخالفات الركاب فى المترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة المترو المخالفات التى يتم تحصيل غرامات من الركاب فى حالة ارتكابها وقيمة كل غرامة والجهة المسئولة عن تحصيلها والتى يتم تطبيقها بشكل فورى، وجاءت كالتالى:

غرامة فئة 30 جنيها وهى تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو على أحد الأمور التالية:

1التدخين داخل عربات المترو و المحطات.

2ركوب العربات المخصصة للسيدات.

3إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

غرامة فئة 50 جنيها وهى تحصل بمعرفة أفراد شركة المترو على أحد الأمور التالية:

1السفر بدون تذكرة.

2عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات.

3استخدام تذكرة سبق استخدامها.

4السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه.

5تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

غرامة فئة 100جنيها وهى تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو على أحد الأمور التالية:

1مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

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2التسول بالمحطات والقطارات.

3القيام بلصق إعلانات او ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

4عبور شريط سكة المترو.

5اساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والاجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

6استخدام آى آلات او معدات في غير المخصص لها.

7إعاقة غلق أبواب القطارات

 

غرامة تأخير القطارات

1غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الركاب بمبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة.

2غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الشركات بمبلغ 400 جنيه للدقيقة الواحدة بالإضافة الي قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.

 

وناشدت شركة المترو جمهور الركاب إلى عدم ارتكاب هذه المخالفات حتى لا يتعرضوا للغرامات المقررة لكل بند، مؤكدة أن المترو مشروع حضارى ملك للمواطنين مطلوب من الجميع المحافظة عليه.

وكانت قد أعلنت شركة المترو مجموعة من النصائح والإرشادات للركاب لتسهيل حركتهم أثناء استقلال خطوط المترو، للمحافظة على سلامتهم وتحقيق الانضباط فى قطارات ومحطات المرفق، وتجنب التعرض للغرامة، ومن بينها :"استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر، واذهب لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور ، و قف خلف الخط الأصفر أثناء انتظار القطار على الرصيف، و انتظر نزول الركاب من القطار ثم ابدأ فى الصعود، وابتعد عن الأبواب بعد صعود القطار".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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