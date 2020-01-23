شكرا لقرائتكم خبر عن من 30 إلى 400 جنيه.. اعرف غرامات مخالفات الركاب فى المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة المترو المخالفات التى يتم تحصيل غرامات من الركاب فى حالة ارتكابها وقيمة كل غرامة والجهة المسئولة عن تحصيلها والتى يتم تطبيقها بشكل فورى، وجاءت كالتالى:

غرامة فئة 30 جنيها وهى تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو على أحد الأمور التالية:

1- التدخين داخل عربات المترو و المحطات.

2- ركوب العربات المخصصة للسيدات.

3- إلقاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات.

غرامة فئة 50 جنيها وهى تحصل بمعرفة أفراد شركة المترو على أحد الأمور التالية:

1- السفر بدون تذكرة.

2- عدم استخدام التذكرة أثناء الدخول من البوابات.

3- استخدام تذكرة سبق استخدامها.

4- السفر بتذكرة بتخفيض لا يستحقه.

5- تجاوز المنطقة المحددة بالاشتراك.

غرامة فئة 100جنيها وهى تحصل بمعرفة أفراد شرطة المترو على أحد الأمور التالية:

1- مزاولة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

Advertisements

2- التسول بالمحطات والقطارات.

3- القيام بلصق إعلانات او ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.

4- عبور شريط سكة المترو.

5- اساءة استعمال والعبث بأدوات ومعدات والاجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.

6- استخدام آى آلات او معدات في غير المخصص لها.

7- إعاقة غلق أبواب القطارات

غرامة تأخير القطارات

1- غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الركاب بمبلغ 300 جنيه للدقيقة الواحدة.

2- غرامة تأخير القطار نتيجة مخالفة أحد الشركات بمبلغ 400 جنيه للدقيقة الواحدة بالإضافة الي قيمة الأضرار الناتجة عن تأخير القطارات.

وناشدت شركة المترو جمهور الركاب إلى عدم ارتكاب هذه المخالفات حتى لا يتعرضوا للغرامات المقررة لكل بند، مؤكدة أن المترو مشروع حضارى ملك للمواطنين مطلوب من الجميع المحافظة عليه.

وكانت قد أعلنت شركة المترو مجموعة من النصائح والإرشادات للركاب لتسهيل حركتهم أثناء استقلال خطوط المترو، للمحافظة على سلامتهم وتحقيق الانضباط فى قطارات ومحطات المرفق، وتجنب التعرض للغرامة، ومن بينها :"استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر، واذهب لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور ، و قف خلف الخط الأصفر أثناء انتظار القطار على الرصيف، و انتظر نزول الركاب من القطار ثم ابدأ فى الصعود، وابتعد عن الأبواب بعد صعود القطار".