شكرا لقرائتكم خبر عن هلال نهاية جمادى الأولى يقترن بالمشترى فجر اليوم ويرصد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه من المعروف أن كوكب المشترى غادر سماء المساء فى أواخر العام 2019، ولبضعة أسابيع كان خلف الشمس من زاوية رؤيتنا على الأرض، والأن عاد الكوكب إلى الأفق الشرقى ويرصد قبل شروق الشمس، ولكن ذلك يعتمد على الظروف الجوية فى منطقتك .

وكشفت فى تقرى لها، أنه يمكن استخدام هلال القمر نهاية شهر جمادى الأولى لتحديد المشترى، حيث يشير القوس المضىء باتجاه الكوكب فى قبة السماء، وفى فجر الخميس سيكونان فى حالة اقتران.

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وتابع: وبشكل عام فإن المشترى فى المناطق الواقعة عند خط الاستواء يشرق بحوالى ساعة و20 دقيقة قبل شروق الشمس، ويجب أن يكون الأفق الشرقى مكشوفًا باتجاه موقع شروق الشمس حتى تتمكن من رؤية المشترى، وعلى الرغم من أن هذا الكوكب هو رابع ألمع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة ربما قد تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار الثنائى العينية لرصده بالقرب من الأفق.

من ناحية أخرى، لا يمكن فى الوقت الحالى الخلط بين الزهرة والمشترى، فالزهرة تزين الأفق الغربى فى أبهى حله بعد غروب الشمس، فى حين أن المشترى فى الأفق الشرقى قبل شروق الشمس، وسيبقى هذا هو الحال لعدة أشهر مقبلة .

ويومًا بعد يوم، فإن المشترى يرتفع فى قبة السماء مبتعدًا شيئًا فشيئًا عن وهج شروق الشمس، لذلك سوف يشرق قبل ضوء الفجر قريبًا، وبعد ذلك سوف يلتقى بكوكب المريخ فى اقتران رائع أواخر مارس 2020.