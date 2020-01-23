أخبار × 24 ساعة.. السبت 25 يناير إجازة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار التى تم نشرها على مدار اليوم، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين
رئيس الوزراء: السبت 25 يناير إجازة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرقى كركاجاك فى تركيا
رئيس الوزراء يشيد بافتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية: مصدر فخر لكل المصريين
وائل غنيم يفضح تميم بن حمد.. ويحذره من استمرار قنوات "العهر" بقطر وتركيا
3 آلاف واعظ وواعظة يشاركون فى حملة "يسروا ولا تعسروا" لمواجهة غلاء المهور
نائب محافظ القاهرة توجه بتطوير شارع الحرير وتطهير المصرف بحلوان
محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من قطع أراضى فضاء بهضبة الأهرام
وزيرا السياحة والإعلام يجتمعان لمناقشة خطة ترويج افتتاح المتحف المصري الكبير
هل زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين حرام ؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو
وزارة الرياضة تنظم مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى الوادى الجديد
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