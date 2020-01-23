أخبار × 24 ساعة.. السبت 25 يناير إجازة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار التى تم نشرها على مدار اليوم، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين رئيس الوزراء: السبت 25 يناير إجازة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير فيديو.. اسرائيل تنبش قبور المسلمين فى يافا بزعم إقامة ملاجئ للمشردين زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرقى كركاجاك فى تركيا تفاصيل معرض كتاب سور الأزبكية.. هتوصل ازاي وأبرز الخصومات والعروض؟ الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب واشنطن تهدد الشركات البريطانية بالضرائب حال فرضت رسوم على جوجل وفيس بوك البترول تنفى خفض إنتاج حقل ظهر.. وتؤكد: خطة الدولة تستهدف زيادة المعدلات الجيش الليبى يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة فى قاعدة معيتيقة الجوية رئيس الوزراء يشيد بافتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية: مصدر فخر لكل المصريين وائل غنيم يفضح تميم بن حمد.. ويحذره من استمرار قنوات "العهر" بقطر وتركيا Advertisements 3 آلاف واعظ وواعظة يشاركون فى حملة "يسروا ولا تعسروا" لمواجهة غلاء المهور نائب محافظ القاهرة توجه بتطوير شارع الحرير وتطهير المصرف بحلوان رئيس الوزراء يشهد توقيع إتفاقية مشروعات الصرف لقرى مبادرة "حياة كريمة" "الصيادلة" تطالب "الوزراء" بإشراكها فى مراجعة اللائحة التنفيذية لهيئة الدواء مدبولى يشهد توقيع 3 اتفاقيات منها إنشاء مركز علاج الإدمان بحميات إمبابة محافظة الجيزة ترفع 1500 طن مخلفات من قطع أراضى فضاء بهضبة الأهرام وزيرا السياحة والإعلام يجتمعان لمناقشة خطة ترويج افتتاح المتحف المصري الكبير هل زيارة أضرحة أولياء الله الصالحين حرام ؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو الأرصاد: شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى غدا وأمطار على السواحل الشمالية وزارة الرياضة تنظم مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى الوادى الجديد "التعليم فى مصر محتاج".. رواد تويتر يشخصون مشاكل ملف التعليم ويطرحون حلولا محافظ القاهرة: تشجير محيط المدارس ضمن مبادرة اتحضر للأخضر

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