محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال وليد عبدالحميد، رئيس حي روض الفرج، إنه حدث انهيار للسلم الداخلي للعقار رقم ٢ أبو السعود، نافيا انهيار العقار بشكل كامل.
وأضاف عبدالحميد، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن العقارات يوجد به سكان وذلك نتيجة إخلائهم بشكل مسبق حفاظا على أرواحهم.
وتابع رئيس حي روض الفرج: "المنزل مغلق وتم تشميعه وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، والانهيار للسلم فقط ولا توجد أي إصابات بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حي روض الفرج: انهيار سلم عقار دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.