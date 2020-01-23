شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الخميس 23 يناير (بيان بالدرجات)​

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الخميس طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحرى والقاهرة وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

-وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية

-وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر..

الصغرى العظمى

القاهرة 09 16

شبين الكوم 09 16

طنطا 08 16

دمنهور 11 16

الإسكندرية 12 17

بلطيم 10 17

مطروح 12 16

السلوم 10 15

سيوة 08 17

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 08 17

السويس 10 17

العريش 08 16

رفح 08 15

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رأس سدر 08 18

نخل 02 14

نويبع 10 19

طابا 08 16

كاترين 01 10

الطور 10 19

شرم الشيخ 10 19

الغردقة 09 19

مرسى علم 11 20

الفيوم 08 16

بنى سويف 08 16

المنيا 06 17

أسيوط 06 17

سوهاج 06 18

قنا 08 18

الأقصر 08 19

أسوان 09 20

أبوسمبل 07 20

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 14 22

ابو رماد 14 22

حلايب 15 20

رأس حدربة 15 20